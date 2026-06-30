Turgut Koç’un yeni ifadesi ortaya çıktı: Ağbaba çağırdı 500 bin TL istedi

Özgür Özel ve Veli Ağbaba'ya yakınlığıyla bilinen işadamı Turgut Koç, geçtiğimiz ay uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanmıştı. Koç'un, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen CHP 38. Olağan Kurultay soruşturması kapsamında savcılığa yeni bir ifade daha verdiği ortaya çıktı. Soruşturma dosyasında yer alan tespitlere göre, Turgut Koç'un telefonunda yapılan incelemede yeni bir ayrıntıya ulaşıldı. 18 Ocak 2024 tarihinde Koç tarafından gerçekleştirilen görüntülü görüşmeye ait bir fotoğraf bulunduğu tespit edildi. Söz konusu fotoğrafta dolar ve euro destelerinin yer aldığı belirlendi. Bu tespit, dosyadaki para trafiğine ilişkin bağlantıya dair önemli bir bulgu olarak kayıtlara geçti.

Turgut Koç'un dün adliyede verdiği yeni ifadede ise, kendisine 14 Nisan 2026 tarihli fotoğraf ve WhatsApp yazışmaları soruldu. Söz konusu yazışmada Veli Ağbaba'nın saat 19.28'de "Sorun varsa yaz bana" dediği, Koç'un ise "Yok abi sorun perşembe oradayım" şeklinde yanıt verdiği tespit edildi. Ağbaba'nın buna karşılık "Sorun olacaksa yaz, kesin mi" dediği yazışmalar da Koç'a soruldu. Koç, bu yazışmaya ilişkin ifadesinde, "Veli Ağbaba beni Ankara'ya çağırdı. 500 bin TL var mı diye sordu, ben de kendisine kesin vereceğimi söyledim. Ancak hem parayı veremedim hem de Ankara'ya gidemedim. 16 Nisan 2026 tarihindeki aramada ise WhatsApp üzerinden bir dakika görüştük. Bu görüşmede nerede olduğumu, gelip gelemeyeceğimi sordu. Ben de şu anda gelemeyeceğimi söyledim" beyanlarında bulundu.