Türk mutfağı tarihin en eski arşivlerindendir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen "Türkiye'nin Gastrodiplomasi Modeli: Sofra ve Miras" programının üçüncüsü Afyonkarahisar'da başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, programa gönderdiği video mesajında, Türk mutfağının tarihin en eski arşivlerinden biri, engin bir kültür deryası ve medeniyet hafızası olduğunu vurguladı. Kapısı Türkistan'dan açılan bu büyük mirasın Anadolu'da kök saldığına, asırlar boyunca Osmanlı coğrafyasının her köşesine yayıldığına değinen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu tarihsel yolculukta farklı kültürler birbirine temas etmiş, birbirinden beslenmiş ve katman katman derinleşen eşsiz bir gastronomi mirasına dönüşmüştür. Kaynayan tencereler, yemekle birlikte kültürlerarası diyaloğu güçlendiren bir medeniyet dili de üretmiştir. Farklı dinlerden, dillerden ve kimliklerden insanlar, Anadolu'nın barış coğrafyasında kapı komşusu olmuş, sofralar sevgi, saygı ve hürmetin mekânları olmuştur. Böylece kardeşlik ruhu, Anadolu'da adeta beşinci bir mevsim olarak yaşanmıştır."