Türk Yüzyılı’nı inşa edeceğiz

Başkan Erdoğan, Birinci Türkoloji Kurultayı'nın 100. yıldönümü vesilesiyle Azarbeycan'ın Bakü kentinde düzenlenen Türk Dünyası Haftası'nın açılışına mesaj gönderdi:

Türk işbirliği teşkilatları bünyesindeki faaliyetleri büyük mütefekkir İsmail Gaspıralı'nın "dilde, fikirde, işte birlik" şiarından da ilham alarak derinleştirdik. Türkiye'nin en samimi arzusu Türk dünyasının ortak tarihimize, dilimize ve kültürümüze sahip çıkması, kadim geçmişimizden aldığımız güçle Türk Yüzyılı'nı inşa etmesidir.

Önümüzdeki sonbaharda düzenleyeceğimiz ve dönem başkanlığını Azerbaycan'dan devralacağımız Türk Devletleri Teşkilatı Ankara Zirvesi'ni, Türk dünyasını bütünleştirme hedefimize yön verecek bir dönem noktası haline getirmek için var gücümüzle çalışmaktayız. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin.