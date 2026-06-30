Türkiye gücünü barış için kullanıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Parlamenter Zirvesi dolayısıyla İstanbul'da bulunan parlamento başkanları, parlamenterler ve uluslararası kuruluş temsilcilerinin onuruna Dolmabahçe Sarayı'nda verdiği yemekte konuştu: NATO Parlamenter Zirvesi'nin 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştireceğimiz NATO Zirvesi öncesinde ayrı bir anlam taşıdığına inanıyorum. Avrupa Atlantik Güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor. İttifakımızın bilhassa doğu ve güneydoğu sınırlarında cereyan eden savaş, kriz, terör ve düzensiz göç gibi tehditler güvenlik anlayışımızı yeniden şekillendirmemizi gerekli kılıyor. Başta Gazze ve Lübnan'da yaşananlar olmak üzere, yakın dönemde şahit olduğumuz katliamlar insanlığın vicdanında derin yaralar açarken, aynı zamanda uluslararası kurumların ve kuramların itibarını yere sermiştir. Mevcut jeopolitik denklem, NATO'nun üstlendiği rolün önemini artırmıştır. Türkiye olarak, yeni dönemin ruhunu en iyi okuyan ülkelerden biriyiz.

Türkiye, güçlü ordusu, modern asker kabiliyetleri, gelişmiş savunma sanayiiyle 70 yılı aşkın süredir NATO'nun güvenliğine katkı sunan müttefiklerin başındadır. NATO misyonlarında aktif görev alıyor, barış ve istikrarın korunmasına destek oluyoruz. Gerek bölgesel krizleri yönetmedeki müstesna becerimizi, gerekse NATO bünyesindeki engin tecrübemizi müttefiklerimizle paylaşıyoruz. Türkiye gerek tarihiyle gerek toplumsal yapısıyla gerek jeostratejik konumuyla Avrupa'dan Asya'ya ve Balkanlar'dan Afrika'ya uzanan geniş coğrafyayla aynı anda iletişim sağlama tecrübesine sahip güçlü bir ülkedir. Biz bu potansiyelimizi, bölge barışı ve dünya barışı için azami ölçüde kullanmayı arzu ediyoruz.

NATO Zirvesi'nden temel beklentimiz, müttefiklerin milli güvenlik hassasiyetlerini gözeten, ittifak dayanışmasını ve birlik ruhunu güçlendiren neticelerin elde edilmesidir. Uzun yıllar terörle başarıyla mücadele etmiş ve şimdi terörü tamamen sona erdirmenin çalışmasını yürüten bir ülkenin lideri olarak şunu da ifade etmek isterim ki, bu alanda ittifaktan beklentimiz çoktur.

Karşı karşıya bulunduğumuz sınamalarla mücadele etmek istiyorsak, müttefikler arasında külfet paylaşımını dengeli ve adil şekilde yapmalıyız. Külfet paylaşımı noktasında biz üzerimize düşeni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz.

Türkiye'nin savunma alanında sahip olduğu kapasiteyi, dar siyasi çıkarlar nedeniyle dışlamanın kimseye faydası yoktur. Bu noktada, ittifak çapında Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız, fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız.

NATO Zirvesi kapsamında düzenleyeceğimiz NATO Savunma Sanayii Forumu'nda müttefiklerimiz ve misafirlerimiz Türkiye'nin savunma sanayii alanında kısa sürede kat ettiği önemli mesafeyi görmüş olacak.







NATO PA BAŞKANI PERESTRELLO: TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDİYORUZ

NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Başkanı Marcos Perestrello: Bu organizasyona ev sahipliği yapan Türk makamlarına teşekkür ediyorum. İttifakımızı bir araya getiren bu güzel şehirde sizlerle birlikte olmak büyük bir mutluluk.

ADİL BİR SİSTEM İÇİN MÜCADELE ETMEK ZORUNDAYIZ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamenter Zirvesi'nde konuştu: Yeryüzünde adil, hakkaniyetli, bütün insanların yaratılışta eşitliği ve bütün ülkelerin de egemenlikte eşitliği prensibine dayanan yeni bir küresel sistemin kurulabilmesi için hep beraber mücadelemizi sürdürmek zorundayız.