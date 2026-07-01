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  • Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı! 31 ülkeden toplam 197 şüpheli ülkemize iade edildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı! 31 ülkeden toplam 197 şüpheli ülkemize iade edildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "2026 yılının ilk yarısında, adi suçlar ve terör suçları kapsamında taleplerimiz doğrultusunda 31 farklı ülkeden toplam 197 şahsın ülkemize iadesi gerçekleştirilmiştir ve bu kişiler adalete teslim edilmiştir" açıklaması yaptı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı! 31 ülkeden toplam 197 şüpheli ülkemize iade edildi
DHA

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "2026 yılının ilk yarısında, adi suçlar ve terör suçları kapsamında taleplerimiz doğrultusunda 31 farklı ülkeden toplam 197 şahsın ülkemize iadesi gerçekleştirilmiştir ve bu kişiler adalete teslim edilmiştir" açıklaması yaptı.

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