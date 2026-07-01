AK Partili Ayhan Gider: "FETÖ’nün Romanya’daki varlığı kabul edilemez"

FETÖ'nün eğitim ve kültürel faaliyet görüntüsü altında faaliyetlerini sürdürmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, örgüt bağlantılı yapıların faaliyetlerine son verilmesi, ilgili kurumların Romanya devleti tarafından devralınması veya Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesi yönündeki beklentiyi Romanyalı muhataplarına doğrudan iletti. Bükreş'te yapılan görüşmelerde Romanya Temsilciler Meclisi Başkanı Sorin-Mihai Grindeanu, Senato Başkanı Mircea Abrudean ve Romanya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Adrian Solomon ile bir araya gelen Gider, Türkiye ile Romanya arasındaki güçlü siyasi, ekonomik ve stratejik iş birliğinin bölge açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Görüşmelerde Karadeniz'deki güvenlik dengesi, savunma sanayi iş birlikleri, ticaret hacminin artırılması ve vize süreçleri gibi başlıklar ele alınırken, Ayhan Gider Türkiye'nin FETÖ konusundaki hassasiyetini de açık ve net bir dille muhataplarına aktardı. FETÖ'nün eğitim ve kültürel faaliyet görüntüsü altında Romanya'da varlığını sürdürmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Gider, örgüt bağlantılı okul ve yapıların Türkiye açısından ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturmaya devam ettiğini ifade etti.

Türkiye'nin beklentisinin son derece açık olduğunu belirten AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, söz konusu yapıların faaliyetlerine son verilmesi, ilgili kurumların Romanya devleti tarafından devralınması veya Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesi yönündeki talebi Romanyalı yetkililere iletti. İki ülke ilişkilerinin her alanda güçlü bir ivmeyle ilerlediğini belirten Gider, "Türkiye ile Romanya arasında örnek gösterilebilecek bir iş birliği zemini bulunuyor. Ticaret, ulaştırma, savunma sanayi ve bölgesel güvenlik alanlarında yakaladığımız ivmenin korunması ortak menfaatimizedir. Ancak dost ülkeler arasındaki ilişkiler, tarafların birbirlerinin güvenlik hassasiyetlerine gösterdiği saygıyla daha da güçlenir" dedi.

Görüşmelerde Romanyalı yetkililer de Türkiye ile Romanya arasındaki ilişkilerin stratejik önemine vurgu yaparken, iki ülke arasındaki diyaloğun sürdürülmesi yönündeki iradelerini ortaya koydu. AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider'in gündeme taşıdığı FETÖ yapılanmasına ilişkin başlıklar, Türkiye'nin dost ve müttefik ülkelerden beklentilerinin bir kez daha en üst düzeyde ifade edildiği temaslar arasında yer aldı.