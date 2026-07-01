Bakan Gürlek Bakü’de: “Suçluların iadesi sürecini sonuna kadar takip ediyoruz”

Adalet Bakanı Akın Gürlek, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki adli iş birliğine dikkat çeken Gürlek, özellikle suçluların iadesi konusunda iki ülke arasında yakın bir koordinasyon bulunduğunu ifade etti.

SUÇLULARIN İADESİ GÜNDEMDE

Türkiye'de suç işledikten sonra yurt dışına kaçan kişilerin iadesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Gürlek, Azerbaycan makamlarının bu süreçte gerekli desteği sağladığını söyledi. Gürlek, "Azerbaycan devletimiz ve Adalet Bakanımız bize her türlü kolaylığı gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"SÜRECİ SONUNA KADAR TAKİP EDİYORUZ"

İade dosyalarının titizlikle takip edildiğini vurgulayan Gürlek, "Türkiye'de suç işleyip yurt dışına kaçan kim olursa olsun bu sürecin sonuna kadar takip ediyoruz. İade süreciyle ilgili yeni gelen evraklar ve güncellenen tüm bilgileri dosyalara ekliyoruz. Karşılıklı adli iş birliği kapsamında bu kişilerin Türkiye'ye iadesini bekliyoruz" diye konuştu.