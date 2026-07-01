Bakan Gürlek duyurdu: Hakim ve Savcı yardımcılığı sınavı sonuçları açıklandı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakim ve Savcı yardımcılığı sınavına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yargı teşkilatına katılmaya hak kazananları tebrik eden Bakan Gürlek, "Mülakatlarda başarılı olan toplam aday sayısı 1.038 olmuştur. Sonuçlara Personel Genel Müdürlüğümüzün internet sayfasından erişebilirsiniz" ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı mülakatına ilişkin sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:
"Yargı teşkilatımızın insan kaynağını güçlendirmeye, adalet hizmetlerimizin niteliğini artırmaya devam ediyoruz. 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde ÖSYM tarafından yapılan Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavını kazanarak Bakanlığımızca gerçekleştirilen mülakatlara katılan adaylardan;
• Adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı mülakatında 850 aday,
• Avukat-adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı mülakatında 99 aday,
• İdari yargı hâkim yardımcılığı mülakatında 50 aday başarılı olmuştur.
Ayrıca 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde yapılan Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavına ilişkin soru iptali sonrası mülakata katılan adaylardan;
• Adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı mülakatında 33 aday,
• Avukat-adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı mülakatında 4 aday,
• İdari yargı hâkim yardımcılığı mülakatında 2 aday başarılı olmuştur.
Böylece mülakatlarda başarılı olan toplam aday sayısı 1.038 olmuştur. Sonuçlara Personel Genel Müdürlüğümüzün internet sayfasından erişebilirsiniz. Yargı teşkilatımıza katılmaya hak kazanan genç meslektaşlarımızı tebrik ediyor; görevlerinde başarılar diliyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı kılma vizyonumuz doğrultusunda; güçlü, etkin ve güven veren bir yargı sistemi için çalışmaya devam edeceğiz"