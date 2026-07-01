Başkentte NATO alarmı
Ankara'da NATO Zirvesi tedbirleri kapsamında 56 bin emniyet ve jandarma personeli güvenlik görevinde bulunacak. Tedbirler kapsamında Atlı Polis Grup Amirliği'ne bağlı 22 atlı polis de başkentin çeşitli noktalarında görev alacak. Ankara genelinde özel uygulamalar hayata geçirildi. Güvenlik denetimleri kapsamında, konaklanacak oteller, günübirlik kiralanan evler, eğlence mekânlarına yönelik tedbirler alındı. Yine 150 parkta kontrol ve denetimler artırıldı. Yabancı dil bilen polisler de görevlendirildi.