CHP'de 26 il başkanı daha görevden alındı
CHP'de MYK toplantısı sonrası Kılıçdaroğlu'nun da onayı ile 26 il başkanı daha görevden alındı. 7 isim "tedbirli olarak kesin ihraç" istemiyle disipline sevk edildi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı dün CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşti. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıda 26 il başkanı görevden alındı. 7 isim hakkında ise disipline sevk edilmesi kararı verildi. Toplantı sonrası açıklama yapan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, görevden alınan isimleri paylaşırken, bu isimlerin yerlerine atanan isimlerin de belirlendiğini aktardı.
26 il arasında Denizli, Ağrı, Aksaray, Amasya, Batman, Bolu, Çanakkale, Diyarbakır, Eskişehir, Hakkâri, Kars, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde, Nevşehir, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tunceli ve Sinop gibi il örgütleri yer alıyor.
İl başkanlıklarının yanı sıra, Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya ve yönetimi de MYK kararıyla görevden alınanlar arasında oldu. Mahkeme kararla- rı nedeniyle fiilen görevde bulunmayan İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, eski Mardin İl Başkanı Mehmet Kılıçaslan ve eski Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar dahil olmak üzere 7 isim "tedbirli olarak kesin ihraç" istemiyle disipline sevk edildi.
Parti Ssözcüsü Müslim Sarı, örgütlerdeki bu revizyonların ardından olağan kurultay sürecinin eylül ayının ilk haftası itibarıyla mahalle delegeleri seçimleriyle resmen başlatılacağını duyurdu.
26 il arasında Denizli, Ağrı, Aksaray, Amasya, Batman, Bolu, Çanakkale, Diyarbakır, Eskişehir, Hakkâri, Kars, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde, Nevşehir, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tunceli ve Sinop gibi il örgütleri yer alıyor.
İl başkanlıklarının yanı sıra, Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya ve yönetimi de MYK kararıyla görevden alınanlar arasında oldu. Mahkeme kararla- rı nedeniyle fiilen görevde bulunmayan İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, eski Mardin İl Başkanı Mehmet Kılıçaslan ve eski Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar dahil olmak üzere 7 isim "tedbirli olarak kesin ihraç" istemiyle disipline sevk edildi.
Parti Ssözcüsü Müslim Sarı, örgütlerdeki bu revizyonların ardından olağan kurultay sürecinin eylül ayının ilk haftası itibarıyla mahalle delegeleri seçimleriyle resmen başlatılacağını duyurdu.