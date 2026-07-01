Din ve kutsallarımız mizah konusu olamaz

Göktaş'ın ifadelerine tepki gösteren ilahiyatçı-yazar Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, A Haber'de yaptığı açıklamada şunları söyledi: Kutsallarımızla ilgili seviyesiz konuşmalar yapılıyor. Bunları dehşet ve endişe içinde izliyoruz. Aslında çok da şaşırmamak gerekiyor, çünkü bu bir Ebu Cehil mesleği. Seni yaratan sahibini görmezden geliyor, onun emirlerini ileten peygamberini mizah konusu ediyorsun. Mizah konusu olacak başka bir şey kalmadı mı? Bayrak, namus, iffet, özgürlük, din ve kutsallar mizah konusu edilmemeli. Kuran-ı Kerim'i mizah konusu yapmak, bayağı esprilerde bulunmak kabul edilemez. Bu tür insanlara tövbe etmelerini tavsiye ediyorum. Siz saldırdıkça bizim Resulullah'a ve Kuran'a olan bağlılığımız artacak. Hiçbir Müslüman'ın gözünden bunları düşüremezsiniz.

SORUŞTURMA AÇILDI, TATİL YAPMAYA GİTTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 29 Haziran'da bu ifadeler nedeniyle Göktaş hakkında, "dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla resen soruşturma başlatmıştı. Gösteri sonrası tatile çıkan Göktaş ise "Turnem ve kurgu biter bitmez arkadaşlarımla tatile geldim... Türkiye'de olmamı gerektiren bir durum olursa ilk uçakla döneceğim" paylaşımını yaptı.