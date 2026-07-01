'Efeler' gibi şehit oldu
Barış Efe, 38 yaşında bekârdı. 15 Temmuz ihanet girişimini ailesiyle birlikte televizyondan öğrendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine boynuna bağladığı Ay-Yıldızlı bayrağımızla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gitti. Darbecilerin açtığı ateş sonucu şehit düştü. Kız kardeşi Serpil Efe, "Kardeşim 'Sen çıkmazsan, ben çıkmazsam bu vatanı kim kurtaracak?' diyerek hiç tereddüt etmeden sokağa çıktı. Soyadımız gibi 'Efeler' gibi şehit oldu. Ağabeyim yanına sadece bayrağımızı aldı. O gece köprüde 34 kişi vatan için toprağa düştü. Ailemiz için her ne kadar acı keder olarak anılsa da vatanımızın bütünlüğünün korunması ve hainlerin emellerine ulaşamamasının parçası olan kardeşimle gurur duyuyoruz" dedi.