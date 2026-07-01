Emine Erdoğan'dan 'Gönül Elçileri Koruyucu Aile Vizyon Çalıştayı Kapanış Programı'na ilişkin paylaşım
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün Ankara'da düzenlenen 'Gönül Elçileri Koruyucu Aile Vizyon Çalıştayı Kapanış Programı'na ilişkin paylaşımda bulundu.
Emine Erdoğan, sanal hesabından yaptığı paylaşımda, "Hiçbir çocuğun sevgiden ve aile sıcaklığından mahrum kalmadığı, koruyucu aile olmanın toplumumuzun en güzel dayanışma örneklerinden biri olarak güçlenerek sürdüğü bir gelecek diliyorum" ifadesini kullandı.