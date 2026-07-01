Gülistan Doku cinayeti şüphelisi hakim karşısında
Tunceli'de cinayete kurban giden 21 yaşındaki Gülistan Doku cinayeti soruşturmasında kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Umut Altaş'ın ABD'deki ilk duruşması görüldü. Turuncu elbise iken duruşmaya çıkan Altaş, yargılandığı mahkemenin dava yargıcı duruşmayı 21 Temmuz'a erteledi. Üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında, ABD'den iadesi istenen Altaş'ın oturum hakkının iptali ve sınır dışı edilmesi için ilk duruşması çevrim içi olarak gerçekleşti. Yargıç, Altaş'ın avukatının davaya yeni müdahil olduğunu belirterek hazırlanmak için ek süre istemesi üzerine erteleme kararı verdi.