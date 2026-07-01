Hainlere unutamayacakları bir ders verdik
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı önünde tanktan düşerek ağır yaralanan 44 yaşındaki Gazi Çetin Yıldız, yaşadığı kafa travması nedeniyle zaman zaman unutkanlık ve epilepsi krizleri geçirse de o karanlık geceyi unutamadığını söyledi. Konya'nın Kulu ilçesinde yaşayan, evli ve 4 çocuk babası Çetin Yıldız, FETÖ'cülerin darbe girişimi haberini bir akrabasının düğününde aldı. Ailesinden helallik alan Çetin, "Ben veya bir başkası ölse de önemli değil ama ülke giderse her şey gider" diyerek Ankara'ya doğru yola çıktı. Genelkurmay Başkanlığı önüne giden Yıldız, darbecilerin kontrolündeki tankın üzerinden düşerek ağır yaralandı. Düşmenin şiddetiyle kafasına aldığı darbe nedeniyle 4 büyük ameliyat geçiren ve günlerce yoğun bakımda tedavi gören Yıldız, hâlâ fizik tedavi görüyor ve epilepsi krizleri geçiriyor. Aradan geçen 10 yılda devletin ve milletin kendilerini yalnız bırakmadığını anlatan Yıldız, "Bu millet FETÖ'cü hainlerin karşısında dimdik durdu ve onlara geçit vermedi. Keşke bu vatan için şehit olmak nasip olsaydı ama olmadı. Biz şehitlerimizin kanı ile sulanan bu toprakları üç beş çapulcuya vermeyiz. Biz bu milletin bir neferiyiz. Bir daha kafalarını kaldırmaya cesaret ederlerse o kafaları yine ezeriz. FETÖ'cü hainlere unutamayacakları bir ders verdik. FETÖ'ye kim destek verirse benim en büyük düşmanımdır" dedi.