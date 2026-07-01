Hiç kimse Ankara’yı hesaba katmadan yol alamaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda konuştu:

Ankara'da yapılacak ve ev sahibi olduğumuz NATO Zirvesi bakımından Türkiye; ittifakın geçmişini, bugününü ve muhtemel yarınını muazzam bir senteze ulaştıracak, ittifakın yarınlarının yeniden biçimlendirilmesinde başat rol üstlenecektir. NATO Zirvesi, Türkiye'nin jeopolitik öneminin, etkin ve caydırıcı kudretle donatılmış şanlı ordusunun, dünyaya örnek savunma sanayiinin ve arkasında çözülemeyen düğümün, aşılamayan engel bırakmayan diplomatik ağırlığının dünya sahnesindeki karşılığını gösterecek mühim bir faaliyettir. Cumhur İttifakı'yla tahkim edilen devlet aklı da bu zirvede krizleri okuyan, tehditleri gören, fırsatları tartan ve Türkiye'nin haklı tezlerini dünyaya haykıran stratejik iradesiyle bir kez daha kendisini gösterecektir. Ancak sözü evirip çevirmeden açıkça söylemek lazımdır. NATO, Türkiye için ne bir biat senedidir ne de kayıtsız şartsız boyun eğilecek bir emir komuta merkezidir. Ankara merkezli istikbal ve milli beka ufkumuz, kaynağını dışarıdan alan tüm ittifakların üzerindedir. NATO, güvenlik ihtiyaçlarının ve savunma zaruretlerinin doğurduğu bir ittifaktır. Bu ittifakın varlık sebebi; karşılıklı saygı, eşit muamele, hakkaniyetli yük paylaşımı ve tehdit algısında dürüstlüktür.

Türkiye 1952 yılından beri NATO'ya yalnızca denizlerini, limanlarını, üslerini ve jeopolitik mevkiini değil; Mete Han'dan bugüne uzanan muharebe sanatının tüm inceliklerini, Mehmetçiğin kanıyla mühürlenmiş üç bin yıllık köklü askeri geleneğini ve kadim devlet nizamı ile terbiyesini de kazandırdı. Bu büyük askeri hafızanın en eski, en sağlam ve en müessir sütunu Türk Kara Kuvvetleri'dir.

Türk ordusu, Karadeniz'in kilidini muhafaza eden Boğazlardaki tarihi hükümranlığımızdan Doğu Akdeniz ve Adalar Denizi'ndeki varlığımıza; Aksaz'dan İncirlik'e kadar uzanan stratejik üs ve liman ekosistemimize dek, NATO'nun bölgesel planlarını ayakta tutan ve kâğıt üzerinde kalmasını engelleyen jeopolitik omurgadır. Türkiye, NATO haritasında ittifakın Güneydoğu kanadını ayakta tutan temel kaldıraçtır.

Türkiye, NATO masasına otururken arkasında içi boş dosyalarla yahut her sözüne ve adımına icazet arayan bir mahcubiyet ve acizlikle değil; her satırı şehadetle ve gazilikle örülmüş muazzam bir şeref siciliyle oturmaktadır. Başkent Ankara'yı hesaba katmadan NATO bünyesinde ve ittifak hesabına yol almaya çalışmak, kaygan zeminde gözleri kapatıp ilerlemeye benzer. Türk ordusunun asırlık tecrübesini, Türk savunma sanayiinin dünyayı şaşkına çeviren üretim kudretini ve Türkiye'nin sarsılmaz jeopolitik ağırlığını dışarıda bırakan her denklem, eksik kalmaya ve çökmeye mahkûm olur. Türkiye'nin kriz hatlarının kesiştiği ateş çemberinde istikrarı temin eden, tehditleri sınırlarının bidayetinde ezen bir devlettir. Türkiye'nin denizlerdeki varlığının yalnızca sınır güvenliği açısından değil, bölgesel barışın, küresel enerji yollarının güvenliğinin ve NATO'nun caydırıcılık kapasitesinin korunması bakımından da hayati öneme sahiptir.



Bahçeli'nin grup toplantısındaki yüzüğü dikkat çekti.



ASKERİ HASTANELER YENİDEN AÇILSIN

Askeri hastanelerin yeniden açılması ve ordu bünyesine kazandırılması meselesi hayati değerdedir. Çünkü askeri tıp, askeri iklimin görev koşullarını, operasyon psikolojisini, askeri disiplin düzenini ve sevk zincirini içinde barındıran apayrı ve özel bir alandır. Uzmanlaşmış bir askeri hekim ordusu zarurettir. Mukaddes GATA geleneği harp şartlarında çelikleşmiş sağlık aklının ta kendisidir. Askeri hastanelerin yeniden yapılandırılması milli beka meselesidir.



SİYONİST VAHŞET MUTABAKAT TANIMIYOR



NETANYAHU ve tetikçi avanesi, kurulan müzakere zeminine fütursuzca diş göstermekte, barışı amaçlayan ve önceliklendiren mutabakatlara direnmeyi marifet saymaktadır. Mızrak artık çuvala sığmamaktadır. Katil İsrail, mazlumların kanıyla semiren emperyalist bir sömürge düzeneğidir. Siyonist vahşetin mutabakatı tanımayan bombaları sahada hunharca konuşuyor.