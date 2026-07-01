İletişim Başkanı Duran açıkladı: 15 Temmuz'un 10. yılına özel 81 ilde anma programı!
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz’un 10’uncu yıl dönümünde, yurt içinde 81 ilde ve yurt dışında stratejik merkezlerde 'İrade Bizim, Zafer Bizim' temasıyla binlerce farklı etkinlik düzenleneceğini belirtti. Duran, 81 ilde anma çadırları kurulacağını, sancak koşuları düzenleneceğini, konserlerden tiyatro gösterilerine, spor etkinliklerinden fidan dikimine kadar geniş bir yelpazede anma etkinliklerinin gerçekleştirileceğini söyledi.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümü kapsamında yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilecek anma etkinliklerini medya kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile paylaştı.
Burhanettin Duran, 15 Temmuz hain darbe girişimimin milletin iradesiyle akamete uğratılmasının 10'uncu yıl dönümünde anma etkinliklerinin ana temasının 'İrade Bizim, Zafer Bizim' sloganı olarak belirlendiğini açıkladı. Duran, 'İrade Bizim' ifadesiyle milletin geleceğini belirleme hakkına, tercihlerine ve bağımsızlığına sahip çıkma kararlılığının vurgulandığını belirtti. İradenin bir bilinç durumunu ifade ettiğini dile getiren Duran, milletin 15 Temmuz gecesi tam da bu idrakle hareket ederek ihanet şebekesini durdurduğunu söyledi. 'Zafer Bizim' ifadesinin ise birlik ve beraberlikle ortaya konulan mücadele iradesinin sonucunu temsil ettiğini belirten Duran, 15 Temmuz zaferinin Türkiye'nin kendi iradesiyle geleceğini inşa etme kararlılığının göstergesi olduğunu ve ülkenin ortak hafızasının en önemli kurucu unsurlarından biri haline geldiğini kaydetti.
15 TEMMUZ'U TAŞIYAN ÜÇ İRADE
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen 360 derecelik bütünleşik iletişim stratejisinde, 15 Temmuz ruhunu taşıyan 3 iradenin özellikle vurgulandığını, 15 Temmuz'da iradenin 3 ayrı düzlemde tezahür ettiğini vurgulayan Duran, bunları Başkan Erdoğan'ın milleti meydanlara çağırarak direnişi başlatan ve sürdüren liderlik iradesi, bu çağrıya tereddüt etmeden karşılık vererek meydanlara akın eden milletin iradesi ve devletin bütün kurum ve kuruluşlarıyla demokrasiyi koruma iradesi olarak sıraladı.
81 İLDE ANMA ÇADIRLARI
İletişim Başkanı Duran, anma etkinliklerini milli hafızayı tazelemek, toplumsal dayanıklılığı pekiştirmek ve Türkiye'nin demokratik dayanıklılığını ulusal ve uluslararası kamuoyuna doğru biçimde anlatmak için önemli bir vesile olarak gördüklerini söyledi. Duran, 10'uncu yıl anma etkinliklerinde yurt içinde 81 ilde ve yurt dışında stratejik merkezlerde binlerce farklı etkinlik düzenleneceğini belirtti. Duran, 81 ilin tamamında '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Çadırları' projesinin hayata geçirileceğini söyledi. Duran, çadırlarda video gösterimleri, bilgilendirici broşürler, dijital ekranlar, projeksiyon sistemleri, QR kod uygulamaları ve etkileşimli bilgi panolarının yer alacağını belirtti. Çocuklar ve gençler başta olmak üzere ziyaretçilerin anı defterlerine duygu ve düşüncelerini yazarak anma sürecine aktif katılım sağlayacağını belirten Duran, 81 ilde nöbetler tutulacağını, sancak koşuları düzenleneceğini, konserlerden tiyatro gösterilerine, spor etkinliklerinden fidan dikimine kadar geniş bir yelpazede anma etkinliklerinin gerçekleştirileceğini kaydetti.