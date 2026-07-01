İletişim Başkanı Duran duyurdu: 15 Temmuz’un 10. yılına özel 81 ilde anma programı!

ULUSLARARASI PROGRAMLAR VE AKADEMİ

Duran, 15 Temmuz etkinliklerinin bir diğer boyutunun ise 15 Temmuz'u akademinin çalışma alanı haline getirmek olduğunu belirterek tehdidin kaynağını, yapısını ve uluslararası ağlarını bilimsel ve akademik bir ciddiyetle analiz etmenin kritik önemde olduğunu söyledi. Bu amaçla Ankara Üniversitesi ile iş birliği halinde 'Türkiye'de Darbeler ve Demokrasi' paneli düzenleneceğini açıklayan Duran, Türkiye'nin demokrasi tecrübesini ele alacak panelin çıktılarının kitaplaştırılacağını belirtti. Duran, yurt dışında da paneller düzenleneceğini ifade ederek Berlin, Tiran, Brüksel, Saraybosna, Cakarta, Pretorya, Lahey, Bern ve Abuja'nın panellerin yapılacağı şehirler arasında olduğunu söyledi. Bu panellerde 15 Temmuz gerçeğinin, demokrasiyle ilişkisinin, FETÖ'nün uluslararası terör ağının ve Türkiye'nin demokratik dayanıklılık tecrübesinin uluslararası kamuoyunun gündemine taşınacağını belirten Duran, uluslararası medya mensuplarının katılacağı bir basın turu da düzenleneceğini kaydetti.

'GENİŞ BİR YAYIN KÜLLIYATI HAZIRLANDI'

İletişim Başkanı Duran, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılı kapsamında geniş bir yayın külliyatı hazırlandığını söyledi. Kamu yayıncısı TRT'nin 'Asırlık Gece' isimli dizi ve 'Memleket Tamircisi' isimli televizyon filminin yanı sıra 13 ulusal, 6 uluslararası olmak üzere toplam 19 belgesel hazırladığını ifade eden Duran, bu belgesellerin FETÖ'nün para ağından Yunanistan'a kaçan helikoptere kadar darbeyi ayrıntılı biçimde ele aldığını belirtti. Direniş anlarını ve Türkiye'nin son 10 yıldaki vizyoner kazanımlarını harmanlayan 'O Gece' videosunun ise izleyicide güçlü bir farkındalık oluşturacak sinematografik bir eser olduğunu söyledi.

HATIRA OBJELERİ

İletişim Başkanlığı olarak 15 Temmuz'un 10'uncu yılı için iki kitap hazırladıklarını belirten Duran, '10'uncu Yılında 15 Temmuz Destanı: Hafıza, Direniş ve Gelecek' adlı eserin milletin destansı direnişini, hafıza bilincini ve gelecek vizyonunu canlı tutmayı amaçladığını kaydetti. Duran, 'Halkın Gücünün Üstünde Bir Güç Yoktur: 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi' adlı kitabın da Türk milletinin demokrasiye ve iradesine sahip çıkışını belgelediğini söyledi. Duran, Ankara Gölbaşı'nın endemik 'sevgi çiçeği'nden ilham alan 10'uncu yıl rozetinin, Darphane tarafından basılacak hatıra parasının ve özel pulun 15 Temmuz direnişini geleceğe taşıyacak hatıra objeleri olduğunu söyledi. Duran, tüm etkinliklerin milletin 15 Temmuz'da gösterdiği destansı direnişi ve zaferi layıkıyla anmak amacıyla 360 derecelik bütünleşik bir iletişim stratejisiyle hazırlandığını belirterek, "Biz 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör