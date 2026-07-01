İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 39 gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekiplerince DEAŞ'a yönelik operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada, "taksici Muhammed" kod adlı Orhan Küçük'ün yasadışı dernek ve mescitlerde ders ve sohbet düzenlediği, örgüt adına fitre, zekât ve infak adı altında para topladığı belirlendi. 42 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararı kapsamında 43 adrese eşzamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 1 ruhsatsız tabanca, 50 fişek, 2 kesici-delici bıçak, 1 dron ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.