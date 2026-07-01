Kaçırılma sinyali veren uçağa F-16'lar eşlik etti
Varşova-Tel Aviv seferini yapan Polonya uçağı, 7500 (uçak kaçırılma) kodu yayınladıktan sonra Türkiye hava sahasına girdi. LOT Havayolları uçağına Türk hava sahasından ayrılana kadar iki F-16 savaş uçağı refakat etti. Uçak personelinin herhangi bir olumsuz durum bulunmadığı yönünde bilgi vermesine karşın tüm tedbirlerin alındığı belirtilen açıklamada uçağın Bulgaristan'ın Burgaz Havalimanı'na iniş yaptığı kaydedildi. LOT Havayolları, olayın pilot tarafından yanlış kod bildirilmesinden kaynaklandığını ve fiili bir kaçırma vakasının söz konusu olmadığını açıkladı.