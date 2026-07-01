Kutsala hakarete arka çıktı

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, dün partisinin grup toplantısında, dini değerlere hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan komedyen Deniz Göktaş'ı savunarak sahip çıktı.

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda yaptığı gösterideki konuşmasında Göktaş'ı savunan Özel, "Efendim 'Dini değerlerle alay bilmem ne' falan filan... Sanattan anlamayan, şakadan, espriden anlamayan, ifade özgürlüğüne tahammül edemeyen bir anlayış var karşımızda" ifadelerine yer verdi.

YouTube'da "Ölü Deniz" adıyla yayımlanan gösterisinde Kuran-ı Kerim'i "yazarı bulunan bir kitap" gibi tasvir eden ve ilahi vahyi alaya alan ifadeler kullanan Göktaş, "600'lü yıllarda bu son kitap demek. Ben 1200 yılında bir tane daha çıkar diye düşünürdüm. Yazarı için de çok zor. Aklına yeni bir fikir gelse ya son kitap dedik ya. Domuz da yemeyiversinler" ifadelerini kullanmıştı.

Göktaş, aynı gösteride kendisini "Kemalist ve ateist" olarak tanımlarken, Müslümanlarla ilgili olarak da "En çok da oruç tutan canlı bombalardan korkuyorum... Bu ne trafik ya, bir saattir bekliyorum! Allahuekber diyerek kendini patlatabilir" sözlerini kullanmıştı.