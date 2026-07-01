Murat Ongun oturduğu evin hesabını veremedi
İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında Ekrem İmamoğlu’yla birlikte tutuklanan İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, savcıya beyan ettiği 350 bin TL aylık geliri ile Acarkent’teki oturduğu evin kira miktarı ve İmamoğlu'ndan aldığı maddi destek hakkında sessiz kaldı. Savunmasında sıklıkla dezenformasyonlara başvuran Ongun, duruşma savcısının Acarkent'teki oturduğu evin kirası hakkında sorduğu soruya cevap vermek istemedi.
İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'yla birlikte tutuklanan İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Acarkent'teki aylık kirası 300 bin lira olan lüks villada, eşi ile ortak gelirinin bu kiraya yeterli olduğunu söylemiş ve Ekrem İmamoğlu'ndan maddi destek aldığını açıklamıştı. Silivri'de hakim karşısına çıkan Ongun, duruşma savcısının kira ile ilgili sorusunu, "Konunun bana yöneltilen suçlamalarla bir ilgisi yok. Kiracı olmaktan suçlanan tek kişiyim. Yanıt vermemeyi tercih ediyorum." diyerek cevaplandırmadı.
OTURDUĞU EVİN KİRASINI SÖYLEYEMEDİ
Murat Ongun'a duruşma savcısı oturduğu evi sordu. Şüpheli para trafiği için tek cümle kullanmayan Ongun, lüks konut kirası hakkında da sessiz kalmayı tercih etti.
EV SAHİBİ KİRAYI PEŞİN ALDIĞINI SÖYLEMİŞTİ
Ongun'un ikamet ettiği Beykoz Acarkent'teki villanın sahibi N.K. savcılıktaki ifadesinde, 1 yıllık kira ücreti olan 3 milyon 717 bin 400 TL'yi peşin aldığını söylemişti.