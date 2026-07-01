Murat Ongun oturduğu evin hesabını veremedi

İMAMOĞLU'NDAN MADDİ DESTEK ALDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

İmamoğlu'ndan daha önce aldığını söylediği maddi desteği de açıklamayan Ongun, "Son aldığım maaş başkan danışmanı 82 bin TL. Medya AŞ huzur hakkı 110 gibi. Aylık repoda param var onun da geliri var. Poliste verdiğim ifade bu üçünün toplamıdır. Beykoz'daki evim kira. Bu konunun bana yönelik bir suçlamayla ilgisi yok" şeklinde konuştu.

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