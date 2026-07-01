Murat Ongun yine dezenformasyona sarıldı

İBB yolsuzluk davasında tutuklu 'İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' yöneticisi Murat Ongun'un mahkemedeki savunmasına resmi makamlardan yanıt geldi. Ongun, Beykoz'daki lüks villasında yapılan aramada oğlunun harçlığının alındığını öne sürdü.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi iddiaların manipülasyon olduğunu belirterek, arama sırasında herhangi bir kumbaradan para alınmadığını, el konulan nakit paraların arama tutanağına göre kasada ve evin farklı bölümlerinde bulunduğunu bildirdi. Ongun'un ikametinin farklı noktalarında 9 bin 800 TL ve 20 bin TL'nin yanı sıra, kasada 31 bin 50 euro, 1.640 sterlin, 227 dolar ile 20 bin TL, 13 bin TL, 20 bin TL ve 100 TL'ye el konuldu.