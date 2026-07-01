Nifak siyasetine müsaade etmeyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1.5 saat süren kabine toplantısından yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

SOYADIMIZ TÜRKİYE CUMHURİYETİ'DİR: Biz çatışma, gerilim ve kavga alanlarında değil, milletin müşterek değerleri etrafında siyaset yapan bir kadroyuz. Adımız ne olursa olsun, soyadımız Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye'yi yönetme sorumluluğunu devraldığımız ilk günden itibaren, hiçbir insanımızı diğerinden ayırmadık. Bilhassa Alevi canlarımızla çok yakından ve samimiyetle ilgilendik. Cumhuriyet tarihinde daha önce hiç atılmayan, gündeme dahi gelmeyen reformları biz hayata geçirdik.

İSTİSMAR PEŞİNDE KOŞARAK SİYASET YAPILMAZ: Siyaset hem milletin sorunlarına çözüm üretmek, hem milleti birleştirmek, bütünleştirmek, müşterekleri çoğaltmak için yapılır. Acıları yarıştırarak, insanlarımızı ayrıştırarak, parti içi iktidar kavgasında rakibine gol atmak için istismar peşinde koşarak siyaset yapılmaz. Ana muhalefet partisi içindeki çatışmanın, giderek makul zeminden çıkıp "kavgada yumruk sayılmaz" mantığına evrilmesi, son derece yanlıştır. Bunda Alevi canlarımızın kullanılmak istenmesi ise çok daha büyük bir yanlıştır.

NİFAK SİYASETİ ÜLKEYE SADECE ZARAR VERMİŞTİR: Geçmişte yaşanan acıların mimarı olan ana muhalefet partisinin, ülke için bu meselede yapacağı en hayırlı iş, eğer gerçekten cesaretleri varsa, kötü sicilleriyle hesaplaşmalarıdır. Alevi vatandaşlarımızın hassasiyeti üzerinden, kimse siyaset yapmamalı, hele hele istismara tevessül etmemelidir. Nifak siyaseti, bu ülkeye geçmişte sadece zarar vermiştir. Kutuplaştırma siyaseti, bu millete çok büyük acılar yaşatmıştır. Bin yıllık kardeşliğin örselenmesine, yaralanmasına, zayıflatılmasına göz yummayız, böyle bir siyasete ne prim veririz ne de geçit veririz.

32 MİLYON 463 BİN KİŞİYE İSTİHDAM: Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. İşsizlik oranı, mayıs ayında bir önceki ay ile aynı seviyeyi koruyarak yüzde 8.2 olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 0.2 puan azalırken, gençlerde bu oran 0.7 puanı buldu. İstihdam edilenlerin sayısı da bir önceki aya göre 285 bin kişi artarak 32 milyon 463 bin kişiye ulaştı. Dünyada adeta bir "kriz fırtınası" yaşandığı bir dönemde işsizlik oranının 37 aydır tek haneli rakamlarda seyretmesini kıymetli buluyoruz.

ZİHNİYET VE VİZYON FARKI: Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay, Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçildi. Bu başarının, Türkiye'nin uluslararası görünürlüğünü daha da artıracağına inanıyorum. Muhalefet belediyeleri para kuleleriyle, baklava kutularıyla, milyonlarca euroluk rüşvet pazarlıklarıyla gündeme gelirken, bizim belediyelerimizin uluslararası başarılarla gündeme gelmesi takdire şayandır, zihniyet ve vizyon farkını ortaya koyan çok önemli bir göstergedir.



VENEZUELA'YA DESTEK

Dost Venezuela halkına tüm imkânlarımızla destek oluyoruz. AFAD koordinasyonunda, Milli Savunma Bakanlığımızla işbirliği içinde iki askeri nakliye uçağımızı afet bölgesine süratle sevk ettik. 75 personelimiz, 5 aramakurtarma aracı, 6 arama-kurtarma köpeği ile Venezuela'da çalışmalarına başladı.

İSTANBUL'U KADERİNE TERK ETMİYORUZ

İstanbul'un ulaşım altyapısını geliştirmeye devam ediyoruz. 16 istasyon ve 69 kilometre uzunluğa sahip Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Projesi, bunlardan biridir. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en uzun metro hatlarından birini İstanbul'umuzun ve ülkemizin hizmetine sunduk. Proje 25 yılda zamandan 117 milyon saat tasarruf sağlarken, ekonomimize 953 milyon euro tutarında katkı yapacaktır.

BİZİM TARİHİMİZDE SOYKIRIM YOKTUR

Ülkemize sığınanlara kapılarımızı açtık. Ellerinde çoğu çocuk ve kadın 73 bin masum Gazzelinin kanı olan cinayet şebekesinin ülkemizle ilgili iftiralarını zerre kadar kale almıyoruz. Bizim tarihimizde ne soykırım vardır ne katliam vardır ne zulüm ne de sömürgecilik vardır. Bizim binlerce yıllık şanlı tarihimizde sadece adalet ve merhamet vardır. Bunu da en iyi, Gazze'deki barbarlıklarını örtmek için Türkiye'ye ve Türk milletine iftira atanlar bilir.

HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIRIZ

32 yıllık mücadele ülkemizde eser ve hizmet siyasetinin hangi engeller aşılarak yürütüldüğünün hikâyesidir. TÜRKSAT 3-A uydusunu 2008 yılında uzaya fırlattığımızda, birileri mütekebbir bir edayla yine bize sataşmışlardı. Şu an kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biriyiz. Savunma sanayi ihracatında dünyanın en büyük 11'inci ülkesiyiz. 50'den fazla savaş gemisi tersanelerimizde imal ediliyor. Her türlü senaryoya kendimizi hazırlıyoruz.

KÜLLİYE'NİN KONUĞU AB HEYETİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner'i kabul etti. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. AB heyetiyle daha sonra da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bir görüşme yaptı. Fidan, görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Görüşmelerde, dış politikadan bağlantısallığa, ticaretten göç ve vize konularına kadar Türkiye-AB ilişkileri bağlamındaki tüm güncel gelişmeleri ele aldık" ifadelerini kullandı.