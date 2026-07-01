Oğlumuz koşarak şehadete gitti
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde, milli iradeye sahip çıkmak için gittiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde açılan ateş sonucu 26 yaşında şehit düşen Trabzonlu Samet Uslu'nun ailesi, aradan geçen 10 yıla rağmen acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi. Oğullarının odasını ilk günkü haliyle koruduklarını belirten anne Gönül Uslu, "Kınalı kuzumun odası 10 yıldır aynı. Hasretimizi onun kokusuyla gidermeye çalışıyoruz. Oğlum inandığı değerler için koşarak şehadete gitti" dedi. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde komando olarak askerliğini tamamlayan ve İstanbul'da yaklaşık bir buçuk ay önce muhasebe alanında çalışmaya başlayan Samet Uslu, o gece arkadaşlarıyla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderek hain darbecilere karşı direnişe katıldı. Açılan ateş sonucu şehit olan Uslu, memleketi Trabzon'un Akçaabat ilçesinde toprağa verildi. Aradan geçen 10 yıla rağmen acılarının hâlâ taze olduğunu söyleyen aile, şehit evlatlarının hatırasını odasında yaşatmayı sürdürüyor. Şehit babası Hüseyin Uslu, "Vatandaşlar o gece milli iradeye sahip çıktı" diye konuştu. 15 Temmuz şehidi Samet Uslu'nun adı, memleketi Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki "Şehit Samet Uslu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi"nde yaşatılıyor.