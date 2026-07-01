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  • RTÜK Başkanı Daniş'ten koruyucu yayıncılık mesajı: "Çocukların güvenli medya ortamına erişimini güçlendireceğiz"

RTÜK Başkanı Daniş'ten koruyucu yayıncılık mesajı: "Çocukların güvenli medya ortamına erişimini güçlendireceğiz"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, 2023-2028 Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında çocukların güvenli medya ortamına erişimini güçlendirmek amacıyla koruyucu yayıncılık anlayışını sürdüreceklerini bildirdi.

RTÜK Başkanı Daniş’ten koruyucu yayıncılık mesajı: Çocukların güvenli medya ortamına erişimini güçlendireceğiz
AA

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2023-2028 Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında çocuklarımızın güvenli medya ortamına erişimini güçlendirmek amacıyla koruyucu yayıncılık anlayışımızı, bilinçlendirme faaliyetlerimizi ve etkin denetim mekanizmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Mehmet Daniş, koruyucu yayıncılık anlayışı kapsamında, akıllı işaretler sisteminin güncellendiğini, ebeveyn uygulamaları kontrolünün yaygınlaştığını, çocuk ve aile yapımlarının desteklendiğini anlatan bilgilendirmeyi de paylaştı.

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#RTÜK

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