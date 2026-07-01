Rüşvet çarkına çifte tutuklama
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, Seferihisar Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen 'rüşvet ve yolsuzluk' operasyonununda gözaltına alınan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı. Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında da önceki gün gözaltına alınan 18 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Şile Belediyesi'nde Temmuz 2025'te başlayan soruşturmada 14 Temmuz'da da Başkan Özgür Kabadayı tutuklanmıştı.