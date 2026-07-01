Rüşvet çarkına çifte tutuklama

Rüşvet çarkına çifte tutuklama
HUZEYFE ATICI Leyla Yıldız
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, Seferihisar Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen 'rüşvet ve yolsuzluk' operasyonununda gözaltına alınan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı. Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında da önceki gün gözaltına alınan 18 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Şile Belediyesi'nde Temmuz 2025'te başlayan soruşturmada 14 Temmuz'da da Başkan Özgür Kabadayı tutuklanmıştı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#ŞİLE BELEDİYESİ #İZMİR

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