Siz de kimsesiz bir çocuğa yuva olun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen "Gönül Elçileri Koruyucu Aile Vizyon Çalıştayı Kapanış Programı"na katıldı. Programda konuşan Emine Erdoğan, Gönül Elçileri Projesi'ni 2012'de başlattıklarını söyleyerek bir çocuğun kırık kalbini tamir etmek için enerjisini, zamanını, imkânlarını seferber eden nice kadın ve erkeğin, yiğit anne ve babalara dönüşmesine şahit olduklarını söyledi.

İYİLİK KAZANIYOR

Erdoğan, "Ne zaman bir çocuk daha koruyucu aile yanına yerleşse iyilik kazanıyor, toplumumuz kazanıyor, insanlık kazanıyor" diye konuştu. "Biz 'İnsanların en hayırlısı insanlığa faydalı olandır' hadisi şerifini hayat prensibi yapmış bir milletiz. Koruyucu aile sistemimiz de bu inancın ve gök kubbede hoş bir seda bırakma gayretimizin izdüşümüdür" diye konuşan Erdoğan, "9 bin 277 koruyucu ailemiz, 11 bin 22 çocuğumuzu baş tacı ediyor.

Bu çocukların, 1345'i özel gereksinimli çocuklar. 149 evladımız ağır engelli grubunda. 911 çocuğumuzsa ülkemize savaş sebebiyle göç etmiş yabancı uyruklu çocuklardır. Kuruluşlarımızda bakım ve koruma altında olan 15 bin 803 çocuğumuz var. Onların her biri, 86 milyonluk büyük Türkiye ailesinin evlatlarıdır. Onları hayatlarının bu en kırılgan dönemlerinde yalnız bırakmayalım. Evlerimizin ve gönüllerimizin kapılarını bizlerin ilgisine, şefkatine, sevgisine hasret bu evlatlarımıza açalım."

DEVLETİN KANATLARI ALTINDA

Devletin, kanatları altında himaye ettiği her çocuğu en güzel şekilde yetiştirdiğinin altını çizen Erdoğan, "Bazı sohbetlerimizde onların 'Ben devletin kızıyım, devletin oğluyum' dediklerine çok kez tanık oldum. Bu samimi ifadeler, devletimizin sunduğu güvenin, aidiyet duygusunun ve sevginin en hakikatli dışavurumudur." Erdoğan, bugün dünyada 150 milyondan fazla yetim çocuk bulunduğuna değinerek şöyle konuştu: "İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı soykırımla Gazze'de yaklaşık 37 bin çocuk yetim kaldı. İnsanlık çocuklarına sıcak yuva, adalet ve barış dolu bir dünya borçludur. Bu noktada koruyucu ailelerimizin örnekliği evrensel bir referans noktasıdır." Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da "Koruyucu ailelik, yalnızca bugünü değiştiren bir hizmet değildir. Nesilden nesile aktarılan, bir merhamet mirasıdır" dedi.