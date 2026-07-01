Haberler

Gündem Haberleri

SON DAKİKA… Adem Soytekin CHP’nin kurultay davasında konuştu: Delegelere ve CHP'li Meclis üyelerine KİPTAŞ üzerinden daire satışı yapıldı!

SON DAKİKA… Adem Soytekin CHP’nin kurultay davasında konuştu: Delegelere ve CHP'li Meclis üyelerine KİPTAŞ üzerinden daire satışı yapıldı!

SON DAKİKA… Cumhuriyet Halk Partisi’nin şaibeli kurultay davasında, İBB yolsuzluk davasında "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanarak kısa süre önce tahliye edilen tutuklu sanık Adem Soytekin de tanık olarak dinlendi. Kürsüye çıkan Adem Soytekin, satış için kendisine KİPTAŞ’tan liste geldiğini anlattı. Soytekin “Bir liste vardı. Bu listedeki birçok isim CHP Meclis üyesi, delegeler vardı. İsimler satış listesi gibi isimlerdi. Bu kişiler genellikle siyasi bağlantılı olan isimlerdi” savunması yaptı.

Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2026 11:37 Son Güncelleme: 01 Temmuz 2026 11:48

SON DAKİKA… CHP'nin 2023 yılında gerçekleştirilen ve Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38'inci Olağan Kurultay'a ilişkin açılan ceza davasının 6'ncı duruşmasının görülmesine Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Mahkemenin mayıs ayında görülen önceki celsede tanık olarak dinlenmesine karar verdiği Adem Soytekin, duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Soytekin'in avukatı da salonda hazır bulundu. Mahkeme hakimi, tanığın tek başına dinleneceğini belirterek avukatını SEGBİS odasından çıkardı.

Soytekin'in elindeki not kağıdını fark eden hakim, "Elinde kağıt olmadan konuş" uyarısında bulundu. Bunun üzerine Soytekin, "Efendim isimler yazıyor, aşina olmadığım isimler olduğu için buraya not almıştım" ifadelerini kullandı. Bu sırada Özgür Özel tarafının avukatları, "Aşina olmadığı isimler varsa kağıttan okumasın" şeklinde itiraz etti. Hakim de SEGBİS odasındaki mübaşire not kağıdını aldırdı ve ifade bu şekilde devam etti.