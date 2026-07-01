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  • SON DAKİKA… Adem Soytekin CHP’nin kurultay davasında konuştu: Delegelere ve CHP'li Meclis üyelerine KİPTAŞ üzerinden daire satışı yapıldı!

SON DAKİKA… Adem Soytekin CHP’nin kurultay davasında konuştu: Delegelere ve CHP'li Meclis üyelerine KİPTAŞ üzerinden daire satışı yapıldı!

SON DAKİKA… Cumhuriyet Halk Partisi’nin şaibeli kurultay davasında, İBB yolsuzluk davasında "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanarak kısa süre önce tahliye edilen tutuklu sanık Adem Soytekin de tanık olarak dinlendi. Kürsüye çıkan Adem Soytekin, satış için kendisine KİPTAŞ’tan liste geldiğini anlattı. Soytekin “Bir liste vardı. Bu listedeki birçok isim CHP Meclis üyesi, delegeler vardı. İsimler satış listesi gibi isimlerdi. Bu kişiler genellikle siyasi bağlantılı olan isimlerdi” savunması yaptı.

SON DAKİKA… Adem Soytekin CHP’nin kurultay davasında konuştu: Delegelere ve CHP’li Meclis üyelerine KİPTAŞ üzerinden daire satışı yapıldı!
Nazrin MALİKOVA

SON DAKİKA… CHP'nin 2023 yılında gerçekleştirilen ve Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38'inci Olağan Kurultay'a ilişkin açılan ceza davasının 6'ncı duruşmasının görülmesine Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Mahkemenin mayıs ayında görülen önceki celsede tanık olarak dinlenmesine karar verdiği Adem Soytekin, duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Soytekin'in avukatı da salonda hazır bulundu. Mahkeme hakimi, tanığın tek başına dinleneceğini belirterek avukatını SEGBİS odasından çıkardı.

SON DAKİKA… Adem Soytekin CHP’nin kurultay davasında konuştu: Delegelere ve CHP’li Meclis üyelerine KİPTAŞ üzerinden daire satışı yapıldı!

Soytekin'in elindeki not kağıdını fark eden hakim, "Elinde kağıt olmadan konuş" uyarısında bulundu. Bunun üzerine Soytekin, "Efendim isimler yazıyor, aşina olmadığım isimler olduğu için buraya not almıştım" ifadelerini kullandı. Bu sırada Özgür Özel tarafının avukatları, "Aşina olmadığı isimler varsa kağıttan okumasın" şeklinde itiraz etti. Hakim de SEGBİS odasındaki mübaşire not kağıdını aldırdı ve ifade bu şekilde devam etti.

SON DAKİKA… Adem Soytekin CHP’nin kurultay davasında konuştu: Delegelere ve CHP’li Meclis üyelerine KİPTAŞ üzerinden daire satışı yapıldı!

"KİPTAŞ'TAN DAİRE SATIŞI YAPILDI" İDDİASI

İfadesinde KİPTAŞ üzerinden daire satışı yapıldığını söyleyen Soytekin, elinde bulunduğunu söylediği listeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Soytekin savunmasında "Bir liste vardı. Bu listedeki birçok isim CHP Meclis üyesi, delegeler vardı. İsimler satış listesi gibi isimlerdi. Bu kişiler genellikle siyasi bağlantılı olan isimlerdi" ifadelerini kullandı. Tanık, kurultay sürecinde bizzat orada bulunmadığını da belirterek, "Ben kurultay sürecinde orada değildim. Daha önce milletvekilliği adaylığı yapmış isimler vardı" dedi.

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SON DAKİKA… Adem Soytekin CHP’nin kurultay davasında konuştu: Delegelere ve CHP’li Meclis üyelerine KİPTAŞ üzerinden daire satışı yapıldı!

"KİMLERE SATILACAĞINA DAİR MAİL ATILDI"

Bu beyanın ardından Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Çağlar Çağlayan söz alarak Soytekin'e, "Size dairelerin kimlere satılacağını kim söyledi?" sorusunu yöneltti. Soytekin avukatın sorusuna, "KİPTAŞ'tan geldi. Randevu listesi gönderildi. Onun üzerinden satış yapıldı. Kimlere satılacağına dair mail atıldı" yanıtını verdi.

SON DAKİKA… Adem Soytekin CHP’nin kurultay davasında konuştu: Delegelere ve CHP’li Meclis üyelerine KİPTAŞ üzerinden daire satışı yapıldı!

12 SANIK YARGILANIYOR

CHP'nin 2023 yılında gerçekleştirilen ve Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38'inci Olağan Kurultay'a ilişkin açılan davada, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu toplam 12 kişi yargılanıyor. Sanıklar arasında Özgür Çelik, Cemil Tugay ve Rıza Akpolat da yer alırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise davada mağdur sıfatıyla bulunuyor.

SON DAKİKA… Adem Soytekin CHP’nin kurultay davasında konuştu: Delegelere ve CHP’li Meclis üyelerine KİPTAŞ üzerinden daire satışı yapıldı!

3 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Davada, oylamaya hile karıştırma suçunu işledikleri iddia edilen 12 sanığın 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor. Sürecin başlangıcı, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38'inci Olağan Kurultay ile 6 Nisan 2025 tarihinde yapılan 21'inci Olağanüstü Kurultay'a dayanıyor. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, 38'inci Olağan Kurultay'a şaibe karıştırıldığını öne sürerek farklı mahkemelerde dava açtı. Delegelerin oylarının rüşvet karşılığında satın alındığını iddia eden davacılar, kurultay sürecinde rüşvet ve hile yoluyla delege iradesinin sakatlandığını savunuyor. Kurultaya ilişkin açılan davalar daha sonra Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirildi.

#ADEM SOYTEKİN #ÖZGÜR ÖZEL #EKREM İMAMOĞLU #CUMHURİYET HALK PARTİSİ #KİPTAŞ

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