SON DAKİKA… Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’dan CHP’ye sert sözler: CHP’de koltuk kavgası AK Parti’de hizmet siyaseti var!

SON DAKİKA... 2024 yerel seçimlerinde Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçildikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılarak AK Parti saflarına katılan Burcu Köksal, parti değiştirme sürecinin perde arkasını anlattı. CHP yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulunan Köksal, yaşadığı süreçte dışlandığını, destek görmediğini ve ailesini hedef alan gelişmelerin kararında etkili olduğunu ifade etti.

"KEMAL BEY'İ DESTEKLEDİĞİMİZ İÇİN ÖTELENDİK"

Parti değiştirme kararının temelinde CHP'nin 2023 kurultay sürecinde yaşanan gelişmelerin bulunduğunu söyleyen Köksal, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nde 2023 kurultayında Kemal Bey'i desteklememle başlayan bir süreç vardı. Onu desteklediğimiz için maalesef ötelendik, dışlandık diyeyim. Sonrasında belediye başkan adayı oldum. Belediye başkan adaylığım sırasında Ekrem İmamoğlu tarafından partiden kovuldum. Buna bütün basın, kamuoyu ve tüm Türkiye zaten şahittir. Akabinde de bu süreç gelişti."

Bir gazetecinin, "Partiyi Ekrem İmamoğlu mu yönetiyordu?" sorusuna da değerlendirmede bulunan Köksal, şunları söyledi:

"Bir parti genel başkan tarafından yönetilir ama orada bir belediye başkanı çıkıp başka bir belediye başkanının adayına, ki o dönem ben grup başkanvekiliydim, 'partiden kovabiliyorum' diyorsa artık bunun takdiri kamuoyunundur."