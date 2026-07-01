Son Dakika | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Katil Netanyahu ve ekibine sert tepki: Tüm insanlığa düşman bir zihniyettir!

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye'de yıllarca en temel haklarından mahrum olanlar ve mazlum coğrafyalar, Cumhurbaşkanımızla insan haklarının yan yana yazıldığını çok iyi bilirler." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

İsrail Dışişleri Bakanı Sa'ar, Cumhurbaşkanımızın, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ile görüşmesine insan hakları eleştirisi getirmiş.

Siyasi ikiyüzlülükten de öte yüzsüzlüğün tam tanımıdır bu sözler.

Netanyahu'nun başında olduğu "soykırım şebekesi" bırakın insan haklarını, "insan"a ve "tüm insanlığa" düşman bir zihniyettir. İnsanlık düşmanı bu yeni Nazilerin insan haklarından bahsetmesi sözkonusu olamaz.

Türkiye'de yıllarca en temel haklarından mahrum olanlar ve mazlum coğrafyalar, Cumhurbaşkanımızla insan haklarının yan yana yazıldığını çok iyi bilirler.