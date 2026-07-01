Son dakika | Dışişleri Bakan Hakan Fidan: AB heyetiyle vize konularını ele aldık

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile ortak basın toplantısında AB ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan, "AB heyetiyle vize konularını ele aldık" dedi. Bakan Fidan, "Bağlantısallık konusunda AB, coğrafi ve altyapı olarak Türkiye'nin avantajını iyi değerlendiriyor." ifadelerini kullandı.

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