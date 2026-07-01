Türkiye diplomasinin merkezi haline geldi

Türkiye diplomasinin merkezi haline geldi
Ali EKEYILMAZ
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Norveç Parlamentosu Başkanı Masud Gharahkhani ile bir araya geldi. Kurtulmuş ortak basın toplantısında önemli mesajlar verdi: Türkiye özellikle diplomasiye önem veren tavrıyla, dünyadaki bütün çatışmaların masada çözülebileceğine inanan yaklaşımlarıyla, özellikle son dönemde uluslararası diplomasinin önemli merkezlerinden birisi haline geldi.
Norveç'in 2024'te Filistin'i resmen tanımasını takdirle karşıladık. Norveç de iki devletli çözümden başka bir yol olmadığını, bölgede bağımsız, egemen bir Filistin Devleti'nin, 67 sınırlarında bir Filistin Devleti'nin kurulmasından başka bir yol olmadığına inanıyor. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
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