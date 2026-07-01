Vali Gül, ‘İFTİHAR’ Tezhip Sergisi’ne katıldı
Uluslararası İmam Hatip Derneği Mezunları (RİHLE) tarafından Dolmabahçe Saray Koleksiyonları Müzesi'nde, geleneksel Türk sanatlarını ve kültürel mirası günümüze taşımayı amaçlayan 'İFTİHAR' Tezhip Sergisi düzenlendi. Sergiye katılan Vali Davut Gül, burada yaptığı konuşmada, "Kültürel olarak var olabilmek için, bu topraklarda 100 yıl sonra, 200 yıl sonra, bin yıl sonra iz bırakabilmek için kültürde ve sanatta var olmamız gerekiyor. Geleneksel sanatlarımızın yaşatılması, çoğaltılması, gösterilmesi bu açıdan çok çok kıymetli. Her birinizin eserine baktığımızda sadece kendiniz için değil; bu topraklar için, bu şehir için, medeniyetimiz için, kültürümüz için, inancımız için bilginizi, birikiminizi, katkınızı görerek gezeceğiz" dedi.