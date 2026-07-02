15 Temmuz gazisi Kütük: Ülkeyi hainlere bırakmadık

15 Temmuz'da Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, Akıncı Üssü önünde hainlerin açtığı ateşe göğsünü siper eden Ömer Kütük (54) ağır yaralanarak gazi oldu. Kütük o geceyi anlattı:

Akıncı Üssü önünde büyük bir kalabalık vardı. Bizim askerimiz bize bir şey yapmaz dedik ama öyle olmadı. O gün gelen asker bizim askerimiz değilmiş. Saat 04.10 sıralarında üzerimize ateş açıldı. Sol elimden vuruldum.

Damarlarım ve tendonlarım parçalandı. Çok fazla kan kaybettim. 4 kez ameliyat geçirdim. Eşim sabah saatlerinde hayatta olduğumu öğrendi. Dört arkadaştık. Yasin o gece şehit düştü. İkimiz gazi olduk, bir arkadaşımız ise kurtuldu. Bu ülkeyi hainlere bırakmadık. Gidecek başka ülkemiz yok. Bu vatan bizim, bu toprak bizim. Ölürsek de bu topraklarda ölmek isteriz. Aynı şey yine olsa yine gözümüzü kırpmadan sokağa çıkarız" ifadelerini kullandı.