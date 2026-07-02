19 yıllık cinayet özel ekiple çözüldü
Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Armutlu Köyü Şat Deresi'nde 5 Haziran 2007 tarihinde vatandaşlar tarafından deforme olmuş bir erkek cesedi bulundu. Cesedin Aydın Özcan'a ait olduğu tespit edilse de 15 Kasım 2023 tarihinde zamanaşımı gerekçesiyle kapatıldı. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, Batman'daki bu dosyayı yeniden masaya yatırdı. Özcan'ın, 8 Şubat 2007 tarihinde resmi nikahlı olmayan eşi Yıldız Doğan'ı para karşılığı fuhşa zorladığı belirlendi. İfadesine başvurulan Yıldız Doğan, eşinin kendisini fuhşa zorladığını Özcan ailesinin erkeklerinin duyduğunu ve bu durumu "namus meselesi" yaparak cinayeti işlemiş olabileceklerini belirtti. Bu beyan üzerine savcılık kararıyla şüpheliler hakkında teknik takip ve iletişim dinlemesi tedbirleri uygulandı. JASAT'ın saha çalışmaları ve dinleme kayıtları, cinayetin aile içerisinde planlanarak "namus saikiyle" işlendiğini ve cesedin Şat Deresi'ne atıldığını kesinleştirdi. 1 Temmuz 2026 tarihinde geniş kapsamlı operasyon düzenlendi. 10 kişi gözaltına alındı.