3 ilde DEAŞ'a operasyon: 52 gözaltı
Düzce ve Bursa'da eşzamanlı düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da da terör örgütü DEAŞ operasyonunda, yasadışı dernek ve mescitlerde düzenledikleri ders ve sohbetlerde örgüte yardım eden kişilerden fitre, zekât ve infak adı altında para topladıkları belirlenen 39 şüpheli gözaltına alındı. Çalışmalarda, örgüt yanlısı faaliyet yürüten "taksici Muhammed" kod adlı Orhan Küçük'ün örgüt yanlısı kişilere sözde liderlik yaparak kendilerine ait yasadışı dernek/mescitte ders sohbet düzenledikleri, müzahir kitleden fitre, zekât ve infak adı altında para topladıkları tespit edildi. Operasyonlarda ruhsatsız tabanca, 50 fişek, 2 kesici delici bıçak, 1 dron ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.