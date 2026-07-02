81 ilde milli hafıza tazelenecek

FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz 2016'da Türk milletinin canına kastederek giriştiği darbe girişimi 10'uncu yılında özel etkinliklerle anılacak. 10 yıl değil 1000 yıl geçse de unutulmayacak darbe girişimi için vatan sevdalıları Zincirlikuyu'dan köprünün diğer yakasındaki 15 Temmuz Şehitler Makamı'na yürüyecek. Türkiye Atletizm Federasyonu'nun düzenleyeceği yürüyüşe katılanlara hatıra madalyası ile çeşitli hediyeler verilecek. Yürüyüşe katılım başvurusu, Türkiye Atletizm Federasyonu'nun internet adresinden yapılabilecek.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz günü yapılacak etkinliklere dair bilgilendirme toplantısı yaptı. Ankara Üniversitesi ile işbirliği hâlinde "Türkiye'de Darbeler ve Demokrasi" paneli düzenleneceğini açıklayan Duran, Türkiye'nin demokrasi tecrübesini ele alacak panelin çıktılarının kitaplaştırılacağını belirtti. İşte o toplantıdan 15 Temmuz programına dair bilgi notları:

81 ilde "15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anma Çadırları" kurulacak.

Ankara Millet Bahçesi'nde anma programı yapılacak.

Meclis'te anma ve dijital sergi yapılacak.

Ayasofya'da 253 hafızın katılımıyla hatim programı düzenlenecek.

Anı defterlerine duygular yazılacak.

Farklı illerdeki simge yapılar üzerinde 15 Temmuz temalı projeksiyon haritalama ve ışıklı koreografi gösterileri sunulacak. Galata Kulesi ve Kız Kulesi'nde 3D haritalandırma gösterileri yapılacak.

253 şehidi temsilen 253 Türk bayrağından oluşan simgesel bir anma alanı kurulacak.

253 teknelik deniz korteji, 400 araçlık taksi korteji ile dron ve ışık gösterileri yapılacak.

81 ilde nöbet tutulacak, kortejler oluşturulacak.

Yurtdışında paneller düzenlenecek.

Ankara Gölbaşı'nın endemik "sevgi çiçeği"nden ilham alan 10. yıl rozeti hazırlanacak.

Darphane tarafından 15 Temmuz'a özel hatıra parası basılacak.

Anadolu Ajansı 106. yıl özel pulu tasarladı.