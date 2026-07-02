Bakan Bayraktar, Azerbaycanlı mevkidaşı Şahbazov ile görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan Enerji Bakanı Sayın Parviz Şahbazov ve heyetiyle çevrim içi bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde ülkelerimiz arasındaki elektrik iletim imkanlarını, bu alanda üçüncü ülkelerde geliştirilebilecek projeleri ve bölgesel enerji güvenliğini güçlendirecek iş birliği başlıklarını ele aldık. Türkiye ile Azerbaycan arasında enerji alanında uzun yıllara dayanan güçlü ortaklığın, elektrik ekseninde de daha derin ve daha stratejik bir çerçevede ilerlemesini önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör