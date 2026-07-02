Bakan Çiftçi'den NATO Zirvesi açıklaması: "Ortak güvenliğimiz için tedbirler alındı"
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, önümüzdeki hafta başkent Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde, 'Dördüncü Milletvekilleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda' milletvekillerine alınan tedbirleri açıkladı. Zirvenin güvenliği ve lojistik koordinasyonuna dair hazırlanan detaylı sunumu paylaşan Bakan Çiftçi, uluslararası güvenlik standartlarına uygun olarak planlanan stratejik önlemleri aktardı.
Gölbaşı Vilayetler Evi'nde AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta koordinasyonunda gerçekleşen buluşmada Bakan Çiftçi, bakanlığın faaliyetleri kapsamında uyuşturucu, asayiş suçları, trafik verileri ve operasyonlar hakkında güncel bilgiler ile verileri paylaştı.
BAKAN ÇİFTÇİ: "NATO TEDBİRLERİ ALINDI"
Bakan Çiftçi ayrıca, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesine ilişkin güncel güvenlik tedbirlerini milletvekilleriyle paylaştı. Bakan Çiftçi, "Toplamda 56 bin 288 personelimiz görev yapacak. Bunların 48 bin 841'i emniyet personelimizden, 7 bin 447'si de Jandarma Genel Komutanlığımızın personelinden oluşuyor. Ayrıca 4 bin 405 ekip veya tim de bu tedbirler kapsamında görev alacaklardır. Zirvenin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için İçişleri Bakanlığımız bünyesinde bir koordinasyon merkezi oluşturuldu'' dedi. Bakan Çiftçi, Türkiye'nin bugüne kadar birçok uluslararası organizasyona başarıyla ev sahipliği yaptığının altını çizerek, ''Güvenli organizasyon kabiliyetiyle bu konuda haklı bir takdir toplamış bir ülkedir.'' açıklamasında bulundu. Alınan güvenlik tedbirlerinin vatandaşların günlük hayatını en az düzeyde etkileyecek şekilde planlandığını belirten Bakan Çiftçi, ''Trafik akışının da mümkün olan en kısa sürede normale dönmesi için tüm hazırlıklar büyük ölçüde tamamlanmıştır'' dedi. Alınan tedbirlerin geçici bir tedbir olduğunu belirten Bakan Çiftçi, ''Yalnızca ortak güvenliğimiz için uygulandığını da ifade etmek istiyorum'' dedi. Güvenlik tedbirlerinin sadece sahada olmadığı belirten Bakan Çiftçi, ''Suç ve suçlularla mücadele amacıyla siber ortamda da 7-24 sanal devriye faaliyetlerimiz devam ediyor. Bunun için de ekstradan, fazladan toplam 639 personel görevlendirildi. Onlar da sanal devriyelerine devam ediyorlar'' açıklamasında bulundu.
"GÜVENLİK VE TRAFİK TEDBİRLERİNİN TEK AMACI SORUNSUZ BİR SÜREÇ TEMİN ETMEKTİR"
Ankara'da düzenlenecek organizasyonun diplomatik ve güvenlik boyutunun önemine değinerek sunumuna başlayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "NATO Liderler Zirvesi'ne 32 müttefik ülkenin yanı sıra 9 da davetli ülke olmak üzere toplam 41 ülkeden 52 liderin katılması bekleniyor. Bu ölçekte bir organizasyon sadece diplomatik açıdan değil, güvenlik bakımından da en üst düzeyde planlama ve koordinasyon zorunlu kılmaktadır." dedi. Devletin bu kapsamlı organizasyonda güvenliği en üst perdeden sağlama yükümlülüğü bulunduğunu belirten Bakan Çiftçi, "Bunun için alınan tedbirler zirvenin gerçekleştirileceği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Congresium başta olmak üzere heyetlerin konaklayacağı oteller, havalimanları, bu noktalar arasındaki ulaşım güzergahları ve Ankara'nın giriş-çıkış noktalarını kapsayacak şekilde oldukça ayrıntılı bir şekilde hayata geçirilmiştir. Uygulanan güvenlik ve trafik tedbirlerinin tek amacı vardır, o da vatandaşlarımızın, misafir heyetlerin ve güvenlik personelinin güvenliğini sağlamak, zirvenin düzenli ve sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesini temin etmektir." ifadelerini kullandı.