Bolu Belediyesi’ne 6. dalga operasyonu
Bolu Belediyesi'ne yönelik 6. dalga operasyon düzenlendi. Aralarında Bolu Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Boltur A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Nihat Yıldız'ın da bulunduğu toplam 10 kişi gözaltına alındı. MASAK raporuna göre Bolu Belediyesi iştiraki Boltur A.Ş.'nin gerçekleştirdiği ihaleler üzerinden gelen paranın Yıldız'ın hesabına aktarıldığı belirlendi. Bu paralarla bir otomobil satın alındığı ve başka birinin üzerine yapıldığı belirlendi. Özgür Nihat Yıldız'ın ihaleleri anlaşmalı şekilde Mustafa Altındal'a verdiği değerlendirildi.