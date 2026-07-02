Bolu Belediyesi’ne 6. dalga operasyonu

Bolu Belediyesi’ne 6. dalga operasyonu
Kerim CENGİL
Bolu Belediyesi'ne yönelik 6. dalga operasyon düzenlendi. Aralarında Bolu Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Boltur A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Nihat Yıldız'ın da bulunduğu toplam 10 kişi gözaltına alındı. MASAK raporuna göre Bolu Belediyesi iştiraki Boltur A.Ş.'nin gerçekleştirdiği ihaleler üzerinden gelen paranın Yıldız'ın hesabına aktarıldığı belirlendi. Bu paralarla bir otomobil satın alındığı ve başka birinin üzerine yapıldığı belirlendi. Özgür Nihat Yıldız'ın ihaleleri anlaşmalı şekilde Mustafa Altındal'a verdiği değerlendirildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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