CHP’li başkandan personele mobbing
CHP'li İzmir Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik'in, 90. Bergama Kermesi öncesinde belediye birim müdürlerine WhatsApp üzerinden gönderdiği mesaj tartışma yarattı. Çelik, mesajında, "90. Bergama kermesimizin açılışına tüm personelimizle birlikte katılmak önem arz etmektedir. Kortej yürüyüşüne katılamayan personelin isimlerini sizlerden isteyeceğiz" ifadelerini kullandı. Mesaj, belediye çalışanlarına yönelik idari baskı ve mobbing iddialarını gündeme getirdi. İsmini açıklamak istemeyen bir belediye personeli, "Belediye personeli neden zorunlu tutuluyor? Biz köle miyiz?" dedi.