Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 5. Türkiye Denizcilik Zirvesi Gala Yemeği’nde konuştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Sayın bakan, denizcilik sektörümüzün kıymetli temsilcileri, değerli misafirler, sizleri şahsım ve Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan adına sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Kabotaj Kanunumuzun yürürlüğe girişinin 100'üncü yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen 5'inci Denizcilik Zirvesi'nde, kıtaları, medeniyetleri ve deniz yollarını buluşturan İstanbul'da sizleri ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Dünyanın ve ülkemizin farklı köşelerinden Zirveye katılan tüm misafirlere "hoş geldiniz, safalar getirdiniz" diyorum. 5'incisi düzenlenen Denizcilik Zirvesi'nin başarılı geçmesini, ufkumuzu aydınlatan tartışmalara zemin oluşturmasını temenni ediyorum. Kıymetli katılımcılar, dün, Kabotaj Kanunu'muzun yürürlüğe girişinin 100'üncü yıl dönümü vesilesiyle Türk denizciliğinin geçmişten geleceğe uzanan şanlı yolculuğunu bir kez daha gururla yad ettik. Bu vesileyle 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın; Kahraman Deniz Kuvvetlerimiz, denizcilik sektörümüz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Denizcilerimiz başta olmak üzere tüm milletimizin Kabotaj Bayramını tebrik ediyorum. Türk denizciliğinin, bugünlere gelmesi için emek veren, gerektiğinde bedel ödeyen herkesi şükranla anıyor, ebediyete uğurladığımız denizcilerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

DENİZCİLİKTE ASIRLARA UZANAN MİRAS

Biz, coğrafi olarak üç tarafı denizlerle çevrili, mazisi boyunca denizciliğe büyük önem vermiş bir ülkeyiz. Gemilerini, gerektiğinde karadan yürütecek kadar güçlü, azimli, kararlı ve deha sahibi bir ecdadın torunlarıyız. Bu topraklarda ÇAKA BEY ile başlayan denizcilik serüvenimiz, Karamürsel Beylerin, Piri Reislerin, Barbarosların, Seydi Ali Reislerin kahramanlık hikayeleriyle tarihe şanla, şerefle yazılmış bir büyük destana dönüşmüştür. Selçuklu'nun Akdeniz'e açılan ilk limanlarından, Osmanlı'nın üç kıtaya hükmeden, Akdeniz'i bir "Türk gölü" haline getiren güçlü donanmasına kadar, denizcilik her zaman bizim için müstesna bir yere sahip olmuştur. Şu anda sizlerle bir araya geldiğimiz, Sultan Fatih'in emriyle inşasına başlanan Tersane-i Âmire'nin tarihi mirasımızda önemli bir payı vardır. Tersane-i Âmire, bir yandan Türk denizciliğini üretim, teknoloji ve mühendislik yönleriyle tekemmül ettirip, yeni zaferlerin önünü açarken; yetiştirdiği kaptanlar, gemi mimarları, ustalar ve askerler ile, denizcilik müktesebatımızın kurumsallaşmasını sağlamıştır. Denizler, askerî, ekonomik, ticari ve diplomatik gücümüzün önemli unsurlarından biri olmanın yanı sıra, milletimizin tarih boyunca medeniyet birikimini farklı coğrafyalara taşıdığı en güçlü imkânlardan biri olmuştur. Bugün bu tarihî miras, Mavi Vatan anlayışıyla daha güçlü bir anlam kazanmakta; denizlerdeki egemenlik haklarımızın korunmasını, denizcilik kapasitemizin geliştirilmesini ve denizlerimizin sunduğu imkânların en etkin şekilde değerlendirilmesini ifade etmektedir. Nasıl ki vatan topraklarımızın her karışı bizim için vazgeçilmez bir değere sahipse, denizlerimiz de aynı anlayışla korumamız, geliştirmemiz ve gelecek nesillere güçlü şekilde emanet etmemiz gereken millî bir değerdir.

DENİZLERDE YENİ KÜRESEL REKABET

Dünyada yaşanan gelişmeler, küresel siyasetten ticaret yollarına, enerji koridorlarından tedarik zincirlerine kadar birçok alanda dengelerin yeniden şekillendiği yeni bir döneme işaret ediyor. Uluslararası sistemin çok kutuplu bir yapıya evrildiği bu süreçte, denizler de ekonomik rekabetin ve jeostratejik mücadelenin başlıca alanlarından biri hâline geliyor. Dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 90'ının deniz yoluyla gerçekleştirildiği günümüzde, denizcilik küresel üretimin, ticaretin ve lojistiğin en belirleyici unsurlarından biri hâline gelmiştir. Üç tarafı denizlerle çevrili, Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan boğazlara sahip ve Avrupa, Asya ile Afrika'nın kesişim noktasında bulunan Türkiye, bu yeni küresel tablonun merkezinde yer almaktadır. Kıymetli misafirler, gerek tarihimiz, gerek coğrafi konumumuz, gerekse küresel jeopolitiğin ortaya çıkardığı yeni tablo, denizciliğe bakışımızı şekillendirmektedir. İhracattan ticarete, turizmden savunma ve güvenliğe kadar tüm hedeflerimize ulaşabilmemiz; denizlerde ve denizcilikte güçlü olmamızı zorunlu kılmaktadır. Son 23 yılda denizciliği stratejik önceliklerimiz arasında gördük ve politikalarımızı bu doğrultuda şekillendirdik. Göreve geldiğimizde arzu ettiğimiz seviyenin gerisinde bulunan denizcilik altyapımızı güçlendirerek bugün gurur duyduğumuz başarılara ulaştık.

LİMANLAR VE FİLODA TARİHİ BÜYÜME

Bugün Türkiye; 218 liman tesisi, 65 yat limanı, 85 faal tersanesi, 400 balıkçı barınağı, 181 tekne imal ve çekek yeri, 23 gemi geri dönüşüm tesisi, 11'i kuru, 40'ı yüzer olmak üzere 51 havuz, 144 bin gemi insanı ve 1 milyonu aşkın amatör denizcisiyle dünyanın önde gelen denizci ülkelerinden biridir.

2002'de 8,9 milyon dedveyt ton ile 17'nci sırada yer alan Türk sahipli denizcilik filomuz; 2026 itibarıyla 2 bin 234 gemi ve 51,8 milyon dedveyt ton kapasiteyle, 11'inci sıraya yükselmiştir. Ambarlı, Kocaeli, Tekirdağ, Mersin ve Aliağa olmak üzere 5 limanımız, halihazırda dünyanın en yoğun 100 limanı arasında bulunuyor. 2025'te 62 bin 656 gemiye limanlarımızda hizmet verdik. Limanlarımıza uğrayan kruvaziyer gemi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 15,1 artarak bin 375'e; yolcu sayısı 2,2 milyona ulaştı.

YAT TURİZMİNDE CAZİBE MERKEZİ

Son 23 yılda inşa ettiğimiz yeni yat limanları ve sürekli artan bağlama kapasitesiyle ülkemizi yat turizminde de cazibe merkezi haline getirdik.

2002'de 41 olan yat limanı sayımızı, en son Gazipaşa Yat Limanımızı da hizmete açarak, 65'e çıkardık. 8 bin 500 olan bağlama kapasitemizi ise 26 bin seviyesine getirdik. Geçtiğimiz sene, kabotaj hatlarında faaliyet gösteren firmalarımızla, 119 milyona yakın yolcu ve 9 milyon 600 bin araç taşıdık. Öte yandan, 84 binden fazla kardeşimize istihdam sağlayan gemi inşa sanayimiz de küresel ölçekte güçlü ve etkili bir konumdadır. Gemi siparişinde dünyada 7'nci, tonajda 10'uncu sırada yer alan gemi inşa sanayimiz, mega yat imalatında ise dünya ikinciliğine yükselmiştir. Gemi geri dönüşüm alanında ise dünyada 3'üncü, Avrupa'da lideriz. Değerli denizci kardeşlerim, 2004 yılında başlattığımız ÖTV'siz yakıt desteğini 22 yıldır kesintisiz sürdürüyoruz. Bugüne kadar sektörümüze toplam 21,8 milyar lira destek sağladık. Sadece 2025 yılında verdiğimiz 5,3 milyar liralık destekle de denizcilik sektörümüzün yanında olmaya devam ettik.

ULUSLARARASI DENİZCİLİKTE GÜÇLÜ KONUM

Uluslararası alanda da denizcilikte iş birliği ağımızı sürekli genişletiyoruz. Bugüne kadar 51 ülke ile 65 denizcilik anlaşması imzaladık; 1999'dan bu yana kesintisiz üyesi olduğumuz Uluslararası Denizcilik Örgütü Konseyi'ne de geçtiğimiz yıl yüksek bir oy oranıyla 14'üncü kez seçildik. Boğazlarımızdan uğraksız geçen gemilerden alınan ücretleri 2022 yılından bu yana yaptığımız güncellemelerle artırıyoruz. Her Kabotaj Bayramı'nda bu güncellemeleri sürdürmeye devam edeceğiz. Deniz emniyeti ve güvenliği konusunda da tavizsiz duruşumuzu muhafaza ediyor, Basra Körfezi'nde yaşanan savaş nedeniyle mahsur kalan gemilerimizin emniyetle tahliyesi için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Savaşın sona erdiği ve kalıcı barışın sağlandığı bir ortamda seyrüsefere serbestisinin tam olarak hayata geçmesini bekliyoruz.

TÜRKİYE YÜZYILI'NDA DENİZCİLİK VİZYONU

Kıymetli katılımcılar, Türkiye Yüzyılı vizyonumuz; denizlerde daha güçlü, denizcilikte daha rekabetçi, limanlarıyla, tersaneleriyle, ticaret filosuyla küresel ölçekte söz sahibi bir Türkiye hedefini de ifade etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de ve Ege'de hak ve menfaatlerini kararlılıkla koruyan, denizcilik kapasitesini her alanda güçlendiren Türkiye'yi inşa etmeyi sürdüreceğiz. Kamu kurumlarımızla özel sektörümüz arasında kurduğumuz güçlü iş birliği ve denizcilik camiamızın sahip olduğu bilgi, tecrübe ve birikimle, önümüzdeki dönemde de ülkemizi bu alanda çok daha ileri noktalara taşıyacağız.

Dost ve kardeş ülkelerle bu alanda geliştirmeye devam edeceğimiz işbirliğinin, herkes için yararlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Bu düşüncelerle, 5'inci Denizcilik Zirvesi'nin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor; başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız olmak üzere, Zirvenin düzenlenmesinde emeği geçen Bakanlığımızın tüm mensuplarına, programa katkı sunan kıymetli konuşmacılarımıza, denizcilik sektörümüzün tüm temsilcilerine ve Türk denizciliğinin gelişmesi için emek veren herkese teşekkür ediyorum. Kabotaj Bayramınızı bir kez daha kutluyor ve sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum."

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör