Eski Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler "rüşvet" ve "icbar suretiyle irtikap" suçlarından tutuklandı
Beykoz Belediyesi’ne yönelik “imar yolsuzluğu”, “irtikap” ve “rüşvet” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında eski Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile dönemin Yapı Kontrol ve İmar Müdürü Ali Cihan Sakman "rüşvet" ve "icbar suretiyle irtikap" suçlarından tutuklandı.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Beykoz Belediyesi'ne yönelik "imar yolsuzluğu", "irtikap" ve "rüşvet" suçlarına yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında müşteki beyanları ve etkin pişmanlık kapsamında beyanlarda bulunan dönemin Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş'ün anlatımları doğrultusunda, şüpheliler eski Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve dönemin Yapı Kontrol ve İmar Müdürü Ali Cihan Sakman "rüşvet" ve "icbar suretiyle irtikap" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
"RÜŞVET" VE "İRTİKAPTAN" TUTUKLANDILAR
Hakimliğe sevk edilen eski Beykoz belediye başkanı Alaattin Köseler ile dönemin yapı kontrol ve imar müdürü Ali Cihan Sakman, üzerlerine atılı suçtan tutuklanmasına hükmetti. Şüpheli Levent Özdinç hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.