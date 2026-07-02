Eski Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler "rüşvet" ve "icbar suretiyle irtikap" suçlarından tutuklandı

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Beykoz Belediyesi'ne yönelik "imar yolsuzluğu", "irtikap" ve "rüşvet" suçlarına yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında müşteki beyanları ve etkin pişmanlık kapsamında beyanlarda bulunan dönemin Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş'ün anlatımları doğrultusunda, şüpheliler eski Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve dönemin Yapı Kontrol ve İmar Müdürü Ali Cihan Sakman "rüşvet" ve "icbar suretiyle irtikap" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.