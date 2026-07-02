Gürlek: Adaletin nefesi suçluların ensesinde

Resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye giden Adalet Bakanı Akın Gürlek, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Türkiye'de suç işledikten sonra yurtdışına kaçan kişilerin iadesi konusuna değindi. Gürlek, "Azerbaycan devletimiz ve Adalet Bakanımız bize her türlü kolaylığı gösteriyor" ifadelerini kullandı. İade dosyalarının titizlikle takip edildiğini vurgulayan Gürlek, "Türkiye'de suç işleyip yurtdışına kaçan kim olursa olsun bu süreci sonuna kadar takip ediyoruz.

Buna göre; 2026 yılının ilk altı ayında adi suçlar ve terör suçları kapsamında talepler doğrultusunda 31 farklı ülkeden toplamda 197 suçlu Türkiye'ye iade edilerek adalet önüne çıkarıldı. Süreçlerine katkı sunan ülkelere teşekkür eden Akın Gürlek, "Buradan net bir şekilde ifade etmek isterim ki; Türkiye'den iade talebinde bulunan ülkelere yönelik değerlendirmelerimizde, onların haklı iade taleplerimize verdikleri yanıtları dikkate alacağız. İadeler konusunda işbirliği sergilenip sergilenmediğine, aramızdaki hukuki yardımlaşma ve mütekabiliyet ilkesine riayet edilip edilmediğine titizlikle bakacağız" dedi. -