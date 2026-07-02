Hamile eşten şehide acı veda

Araştırma Hastanesi'nde şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal (28) için, dün memleketi Aksaray'da cenaze töreni düzenlendi.

ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI

Şehidin naaşı baba evinde helallik alınmasının ardından cenaze töreni için Aksaray Ulu Cami'ye getirildi. Buradaki törene şehidin ailesi, il protokolü ve binlerce vatandaş katıldı. Şehit askerin cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aksaray Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Abdurrahman Hilal'in 3 yıl önce hayatını birleştirdiği Neslihan Hilal'in (30) eşinin 7 aylık hamile olduğu ve erkek bebek bekledikleri öğrenildi. Çiftin doğacak çocuklarının ismini ise Aybars koymayı bile planladıkları belirtildi. Şehit Hilal'in sosyal medya hesabında eşiyle birlikte fotoğraflarını paylaşıp altına, "Ne kadar sarılırsan sarıl bıraktığın an özlersin" yazması görenleri duygulandırdı. Başkan Erdoğan şehit Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.