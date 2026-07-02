Koltuk kavgası Seferihisar’a sıçradı

Koltuk kavgası Seferihisar’a sıçradı
ERTAN GÜRCANER
İzmir'deki rüşvet soruşturması kapsamında Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in tutuklanmasının ardından, CHP'li meclis üyeleri arasında başkanvekilliği yarışı başladı. Kulislerde İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Güney'in adı öne çıkarken, Hüseyin Ürkmez, Bahar Kaplan ve mevcut Başkanvekili Hüseyin Kocaer'in de göreve talip olduğu konuşuluyor. Yapılacak seçimde 22 üye oy kullanacak. Mecliste 15 CHP, 4 AK Parti, 2 Memleket Partisi ve 1 bağımsız üye bulunuyor. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
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