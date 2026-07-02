Kurultay dosyasında KİPTAŞ iddiası: Liste geldi, daireler delegelere satıldı

CHP'nin 2023 yılında gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davanın Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 6'ncı duruşmasına, itirafçı işadamı Adem Soytekin'in ifadeleri damga vurdu.

"Oylamaya hile karıştırma" suçlamasıyla görülen davada tanık sıfatıyla ifade veren Soytekin, KİPTAŞ üzerinden CHP'li İBB meclis üyeleri ve parti delegelerine daire satışı yapıldığını öne sürdü.

Elinde bir liste bulunduğunu söyleyen Soytekin, "Bu listedeki birçok isim CHP meclis üyesi ve delegelerdi. KİPTAŞ'tan randevu listesi gönderildi. Onun üzerinden satış yapıldı. Kimlere satılacağına dair mail atıldı" dedi.

Soytekin, İBB'deki yolsuzluk soruşturması kapsamında daha önce verdiği ifadelerinde de Pendik'teki Arakatlı Evler Projesi'nden 75 dairenin kurultay sürecinde etkili CHP'lilere verildiğini, bunların 70'inin KİPTAŞ Başkanı Ali Kurt tarafından organize edildiğini iddia etmişti.

Aynı dosyada Ali Kurt'un, "100 daireyi CHP'li meclis üyelerine dağıtacağız. Ekrem Bey'in talimatı" dediğini öne süren Soytekin, KİPTAŞ'tan bazı konutların delegelere verileceğinin kendisine Ali Kurt tarafından söylendiğini de ifade etmişti. Mahkeme, duruşmayı 16 Eylül'e erteledi.