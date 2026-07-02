MSB'den İsrail'e 1915 tepkisi: Suçlarını örtme çabasından başka bir şey değil!

MSB'den yapılan açıklamada öne çıkanlar şöyle;

Son bir hafta içerisinde, 7 PKK'lı terörist teslim oldu. Son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 331 kişi yakalandı, 844 kişi ise hududu geçemeden engellendi. 1 Ocak'tan bugüne kadar, sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 5 bin 299 oldu, engellenen kişi sayısı da 40 bin 134'e ulaştı.

Ay Yıldız Müşterek Karargahında, 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek 'NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi' kapsamında, konuk Savunma Bakanları ve NATO üst düzey temsilcilerine resepsiyon verilecektir.

Ülkemizde yapılacak NATO Zirvesi; İttifakın kolektif savunmaya olan sarsılmaz bağlılığını teyit edeceği, değişen güvenlik ortamına uyumunu ve ortak caydırıcılık anlayışını güçlendireceği, geleceğe dönük stratejik yönelimine yön vereceği önemli bir platform olmasının yanı sıra ülkemizin uluslararası güvenlik mimarisindeki konumunu ve İttifak içerisindeki stratejik rolünü bir kez daha ortaya koyacaktır.