Oturduğu villanın hesabını veremedi

İBB yolsuzluk davası tutuklu sanığı Murat Ongun, Beykoz'daki lüks villasının kirasını nasıl ödediğini açıklamadı. Dünkü duruşmada savcı, Ongun'un aylık gelirinin 350 bin lira iken aylık villa kirasının 416 bin lira olduğuna dikkat çekti. Ongun, "Savcılık sorgumda da, emniyet sorgumda da, iddianamede de böyle bir soruyla muhatap olmadım. Şimdi de yanıt vermemeyi tercih ediyorum" dedi. İmamoğlu'ndan daha önce aldığını söylediği maddi desteği de açıklamayan Ongun'un Beykoz Acarkent'teki villasının sahibi N.K. ifadesinde, 1 yıllık kira ücreti olan 3 milyon 717 bin 400 TL'yi peşin aldığını söylemişti.

Öte yandan Ongun savunmasında, avukat Beliz Özkan'ın cezaevi ziyareti sırasında eşinin tahliyesi karşılığında kendisinden 1 milyon dolar talep ettiğini öne sürdü. İddialara yanıt veren Özkan, "Bahsi geçen görüşmede para veya eşinin tahliyesi konusu hiçbir surette gündeme gelmemiştir. HTS kayıtlarımın incelenmesi ve kamuoyu ile paylaşılması hususunda hiçbir tereddüdüm yoktur. Bu konuyla ilişkin tüm yasal haklarımı kullanacağım" açıklamasında bulundu. Öte yandan Rıdvan Dilmen, "gizli ortaklık" iddialarına ilişkin Ongun hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.